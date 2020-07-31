Twitter рассказал, как хакеры взломали аккаунты Обамы, Гейтса и Маска

В Twitter рассказали, как хакерам удалось взломать аккаунты Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска и других знаменитостей. Выяснилось, что злоумышленники отправляли сообщения со ссылкой на телефоны сотрудников компании. Таким образом были получены логины и пароли, а уже потом доступы к аккаунтам.

Хакеры провели фишинговую атаку — это рассылка сообщений, якобы от компании, с фальшивой ссылкой. По данным Twitter, таким образом неизвестные пытались заполучить пароли и логины от аккаунтов. Однако подобные сообщения получили всего несколько работников.

В блоге компании сказано, что хакерам удалось получить сведения от аккаунтов тех сотрудников, которые имели особый уровень доступа. Так злоумышленникам удалось завладеть информацией о страницах 130 пользователей. Они отправляли твиты с 45 аккаунтов. А также получили доступ в личным сообщениями 36 пользователей.

Массовый взлом аккаунтов знаменитостей и обычных пользователей произошел в начале июля. Тогда компания сообщила, что был украден доступ к 130 аккаунтам. В профилях мошенники предлагали перечислить деньги на биткоин-счет, после этого пользователям обещали вернуть эту сумму в удвоенном размере.