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    18 июля 2020, 12:27

    Twitter рассказал, что сделали хакеры для взлома аккаунтов знаменитостей

    Александра Ломейко

    Хакеры получили доступ к 45 учетным записям Twitter через внутренние инструменты сотрудников социальной сети. Злоумышленники убедили сообщить им конфиденциальные данные.

    В Twitter опубликовали предварительные результаты расследования взлома аккаунтов в ночь на 16 июля.

    «Мы полагаем, что злоумышленники выбрали своими целями определенных сотрудников Twitter через систему социальной инженерии», — говорится в сообщении.

    Очевидно, что хакерам удалось манипулировать некоторыми работниками соцсети и получить доступ к внутренним системам Twitter, миновав двухфакторную защиту.

    Всего взломщики хотели взломать 130 аккаунтов. В Twitter не исключили, что злоумышленники не только отправляли сообщения с украденных аккаунтов, но и пытались продать адреса, которые они используют.

    Минимум в восьми случаях они выгрузили все данные учетных записей. Верифицированные аккаунты в их число не попали.

    Мошеннические твиты в ночь с 15 на 16 июля пользователи Twitter получили от имени известных личностей, среди которых оказались основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, экс-президент США Барак Обама, кандидат в президенты страны Джо Байден и другие.