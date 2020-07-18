Twitter рассказал, что сделали хакеры для взлома аккаунтов знаменитостей

Хакеры получили доступ к 45 учетным записям Twitter через внутренние инструменты сотрудников социальной сети. Злоумышленники убедили сообщить им конфиденциальные данные.

В Twitter опубликовали предварительные результаты расследования взлома аккаунтов в ночь на 16 июля.

«Мы полагаем, что злоумышленники выбрали своими целями определенных сотрудников Twitter через систему социальной инженерии», — говорится в сообщении.

Очевидно, что хакерам удалось манипулировать некоторыми работниками соцсети и получить доступ к внутренним системам Twitter, миновав двухфакторную защиту.

Всего взломщики хотели взломать 130 аккаунтов. В Twitter не исключили, что злоумышленники не только отправляли сообщения с украденных аккаунтов, но и пытались продать адреса, которые они используют.

Минимум в восьми случаях они выгрузили все данные учетных записей. Верифицированные аккаунты в их число не попали.

Мошеннические твиты в ночь с 15 на 16 июля пользователи Twitter получили от имени известных личностей, среди которых оказались основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, экс-президент США Барак Обама, кандидат в президенты страны Джо Байден и другие.