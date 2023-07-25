Технологии 25 июля 2023, 13:38 Twitter расширит финансовый функционал Владелец Twitter Маск: платформа станет и финансовым хабом РИА «Новости»

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Социальная сеть Twitter также станет финансовым хабом. Об этом сообщило издание MarketWatch со ссылкой на владельца платформы Илона Маска. Предполагается, что это произойдет уже в ближайшие месяцы.

Маск пообещал, что к функционалу Twitter добавятся комплексный обмен информацией и «возможность управлять всем вашим финансовым миром». Миллиардер добавил, что в этом контексте прежнее название соцсети уже не актуально.

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О смене логотипа Twitter на букву Х вместо прежней голубой птицы стало известно ранее. Илон Маск пояснил, что после окончательного ребрендинга соцсети посты в ней будут называться «иксами». Он также отметил, что логотип еще доработают.

Пользователи отреагировали на перемены не слишком дружелюбно, некоторые даже пригрозили отказом от использования платформы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил на этот счет, заметив, что «где Х, там V и Z», имея в виду символы спецоперации.