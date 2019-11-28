Twitter отказался удалять «мертвые» аккаунты

Администрация Twitter сообщила, что после негативной реакции на сообщение об удалении неактивных более полугода аккаунтов, решила приостановить этот процесс. Компания пообещала придумать инструмент, позволяющий сохранить странички умерших владельцев для их близких.

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Ранее администрация соцсети сообщила, что пользователям, не посещавшим свои аккаунты больше шести месяцев, надо до 11 декабря вновь залогиниться. В противном случае аккаунты будут удалены.

Представитель компании сообщил, что очистка неактивных учетных записей поможет предоставлять пользователям более достоверную информацию. Процесс должен был растянуться на несколько месяцев, но пользователи начали писать сообщения с просьбой не трогать аккаунты их умерших родственников.

Был запущен проект Twittering Dead, куратором которого стал специалист по сохранению цифровых данных Джейсон Скотт. Издание The Verge сообщило, что он попросил пользователей предоставить декрипторы тех аккаунтов, которые они хотели бы сохранить в архиве.

Соответствующую заявку на создание резервной копии можно уже сейчас заполнить Google.

«Спасибо, что нашли время высказаться за тех, кто больше не может говорить за себя», — говорится в форме.

Джейсон Скотт уже создавал резервные копии архивов SoundCloud, когда появились сообщения о банкротстве потоковой службы. Он также восстановил тысячи композиций на MySpace после того, как они были удалены при неудачном обновлении сервера.