Технологии 09 января 2023, 06:19 Twitter научат форматировать тексты Бизнесмен Илон Маск анонсировал обновление Twitter, длинные посты и форматирование текста

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Разработчики выпустят в первом квартале 2023 года обновление Twitter. Пользователи смогут публиковать длинные посты и форматировать тексты, рассказал на своей странице в этой соцсети бизнесмен, владелец компании Илон Маск.

«Добавим простейшие функции форматирования», — написал он.

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Илон Маск предупредил, что нововведение коснется длинных твитов — нового формата, который появится после обновления в феврале. Пользователи смогут выделять слова полужирным, подчеркивать, изменять размер шрифта. Он также рассказал о будущем изменении интерфейса, появлении кнопки закладок и переходе между рекомендованными постами и отслеживаемыми свайпом влево или вправо.

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Бизнесмен выкупил акции компании в октябре, почти сразу начал оптимизировать штат и расходы. В конце декабря он заявил, что соцсеть уже не так близка к банкротству, но предстоит еще много работы, чтобы ее обезопасить. Из-за покупки Twitter и падения акций Tesla на 70% Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим более 200 миллиардов долларов.