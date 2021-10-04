Twitter, Google и Amazon «упали» вслед за сервисами Facebook

Глобальный сбой в работе соцсетей Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp также затронул Twitter, Google и торговую площадку Amazon. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

Проблемы с Тwitter начались у пользователей примерно через час после того, как по всему миру дружно «упали» WhatsApp, Instagram и Facebook. У большинства юзеров (55%) не работает веб-версия Тwittеr. Мобильное приложение засбоило у 26% пользователей, оставивших репорты. А 19% сообщили, что не смогли залогиниться.

Американская торговая площадка Amazon тоже работает нестабильно. У большей части юзеров (78%) не открывается сайт, у 15% — приложение. А 7% пожаловались, что не могут оформить заказ.

При этом 74% пользователей сообщили, что у них не открывается Google. В 16% случаев система не реагирует на поисковые запросы. А 9% не смогли залогиниться.

Представители Facebook между тем заявили, что в курсе сбоев в работе своих сервисов у некоторых пользователей и уже работают над устранением проблем. Об этом сообщили на странице компании в Twitter, который тоже работает не у всех.

Причины глобального сбоя соцсетей пока неизвестны.