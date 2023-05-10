Технологии 10 мая 2023, 11:40 Twitter добавит функцию видео- и аудиозвонков, а также шифрование личных сообщений Американский бизнесмен Маск анонсировал звонки и видеочат в Twitter Unsplash

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В Twitter появятся функции звонков и видеочата, все сообщения будут шифроваться. Об этом сообщил владелец социальной сети Илон Маск на своей странице в соцсети.

«Скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы», — уточнил Маск.

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Он подчеркнул, что пользователи Twitter смогут общаться с людьми из разных стран мира, не раскрывая свой номер телефона.

Бизнесмен обратил внимание, что в последней версии приложения соцсети появится возможность сквозного шифрования личных сообщений и функция ответа на любое из ранее опубликованных твитов. По его словам, релиз зашифрованных сообщений состоится в среду, 11 мая.

Ранее Маск пригрозил телеведущему Такеру Карлсону «черной меткой» в Twitter. Он опроверг информацию о подписании Twitter соглашения о запуске шоу с журналистом и счел телевидение односторонней улицей вещания, в отличие от соцсетей.