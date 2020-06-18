Twitter добавил функцию голосовых сообщений

Компания Twitter добавила новую функцию — возможность записывать голосовые сообщения. По мнению руководства соцсети, живой голос сделает общение более человечным, добавит индивидуальности и собственного стиля.

В блоге компании сообщили, что иногда 280 символов бывает недостаточно, тем более, что в тексте многие нюансы теряются. Поэтому нужно открыть Tweet composer и нажать на кнопку перехода. Пользователь увидит фото из своего профиля и начнет запись. Каждый пост рассчитан на 140 секунд. Если запись займет больше времени, соцсеть автоматически разделит ее на несколько частей и создаст тред.

Видео: Twitter

Для прослушивания сообщения достаточно коснуться изображения записавшего его пользователя.

Новая функция пока доступна ограниченному числу пользователей.

На днях в Twitter начали тестировать дополнительные реакции, добавленные к обычному сердечку. Возможность «отреагировать с помощью Fleet» похожа на ограниченные по времени «истории» в Instagram.