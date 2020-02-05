Twitter будет маркировать фейковые фото и видео

Twitter станет бороться с фейковым контентом. В соцсети будут маркировать фотографии и видео, которые могут нанести людям вред.

Таким образом Twitter хочет помочь людям понять подлинность публикуемых кадров, и предоставить пользователям соцсети дополнительный контекст, отметили в блоге компании.

Для маркировки будет учтен ряд факторов. Первое — был ли контент редактирован таким образом, что изменились его структура, время, последовательность и состав. Второе, что будет учитываться для маркировки — это аудио- и видеоинформация. В частности, были ли наложены на исходный материал новые кадры, звук или измененные субтитры. Третий фактор касается изображений реальных людей — Twitter будет учитывать были ли такие файлы смоделированы или сфабрикованы.

Маркировать контент, подходящий по всем пунктам, начнут уже через месяц — с 5 марта.

Кроме этого, Twitter станет изучать контекст, который может привести к путанице и неправильному пониманию. В планах компании выявление сообщений, которые намеренно вводят пользователей в заблуждение относительно. Например, выдает ложные данные за реальные. Компания будет исследовать и текст твитов, который сопровождает тот или иной медиафайл.

В декабре «360» делал подборку самых громких фейковых новостей уходящего десятилетия.