Twitter будет маркировать фейковые фото и видео
Таким образом Twitter хочет помочь людям понять подлинность публикуемых кадров, и предоставить пользователям соцсети дополнительный контекст, отметили в блоге компании.
Для маркировки будет учтен ряд факторов. Первое — был ли контент редактирован таким образом, что изменились его структура, время, последовательность и состав. Второе, что будет учитываться для маркировки — это аудио- и видеоинформация. В частности, были ли наложены на исходный материал новые кадры, звук или измененные субтитры. Третий фактор касается изображений реальных людей — Twitter будет учитывать были ли такие файлы смоделированы или сфабрикованы.
Маркировать контент, подходящий по всем пунктам, начнут уже через месяц — с 5 марта.
Кроме этого, Twitter станет изучать контекст, который может привести к путанице и неправильному пониманию. В планах компании выявление сообщений, которые намеренно вводят пользователей в заблуждение относительно. Например, выдает ложные данные за реальные. Компания будет исследовать и текст твитов, который сопровождает тот или иной медиафайл.
В декабре «360» делал подборку самых громких фейковых новостей уходящего десятилетия.