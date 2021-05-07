Эксперт рассказал, как вычислить тех, кто читает твой WhatsApp

Для того, чтобы выяснить, что никто не читает вашу переписку в WhatsApp, нужно открыть меню мессенджера на смартфоне и выбрать WhatsApp Web. Эта функция позволяет видеть все устройства, подключенные к аккаунту. После того, как вы нажмете кнопку «Выйти со всех устройств», все сеансы авторизации будут завершены.

Как сообщила агентству экономических новостей «Прайм» специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Авторизация сохранится только на том устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. На нем надо будет еще раз подтвердить выход из устройств.

Затем нужно войти в мессенджер, и если будет отображаться только сканер QR-кода и никаких других устройств не будет, значит, вашу переписку можете читать только вы.

Ильичева посоветовала соблюдать несколько правил, которые помогут защитить ваш аккаунт. Например, обязательно выходить с другого устройства через функции меню, а не просто закрывать приложение, если вы закончили общаться.

«Всегда держите телефон в руках в местах, где посторонние могут осуществить вход в ваш профиль с помощью вашего же смартфона. Кроме того, стоит подключить двухфакторную авторизацию — это оптимальный способ защитить свой профиль от несанкционированных входов», — посоветовала эксперт.

Вскоре у пользователей WhatsApp появится возможность детально настроить исчезающие сообщения. Пока у них есть только одна функция — удаление послания через неделю.