Туристы смогут онлайн «посетить» достопримечательности вокруг Байкала

Туристы смогут познакомиться онлайн с природными территориями вокруг Байкала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения «Заповедное Прибайкалье», в состав которого входит четыре заповедника федерального значения.

Байкало-Ленский заповедник, заказники Красный Яр и Тофаларский, а также Прибайкальский национальный парк входят в состав «Заповедное Прибайкалье».

Интерактивная карта в онлайн режиме покажет всем желающим природные объекты и достопримечательности региона. В первую очередь она адресована тем, кто отправляется навстречу с Байкалом в первый раз, сказано в сообщении организации.

Создавали интерактивную карту сотрудники заповедников, работники туристической сферы и специалисты по экологическому просвещению.

Специалист отдела развития познавательного туризма «Заповедного Прибайкалья» Сергей Крюков выразил благодарность коллективам природоохранных учреждений с берегов Байкала в Иркутской области и республике Бурятия.

«Они предоставили текстовые, видео- и фотоматериалы для карты. Ее вкладки наполняются и сейчас, процесс идет», — рассказал он.

Съемка сферических панорам для карты еще продолжается. С их помощью потенциальный гость любой территории на заповедных берегах Байкала сможет виртуально «прогуляться» по туристическому маршруту, отметил Крюков.

Пользователям планируют представить краткие паспорта туристских маршрутов, описания, а также характеристики объектов инфраструктуры.