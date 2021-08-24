Турецкие разработчики научились добывать энергию из ветра от проезжающих машин

В Стамбуле впервые разработали специальные ветряные турбины, которые могут вырабатывать энергию из транспортного вихря. Как сообщило издание Independent, в конструкцию также включили солнечные панели.

Сама разработка отличается компактным размером. Ее можно установить где угодно — прямо около дороги или на крыше многоэтажного дома. Авторами проекта выступили Стамбульский технический университет и технологическая фирма Devecitech. Ученые заметили, что потока ветра от проезжающих машин может быть достаточно, чтобы извлечь из него энергию. Разработчики решили воплотить идею в реальность.

В итоге в Турции уже установили такие генераторы, которые расположили на обочинах крупных дорог. Все установки оснащены специальными датчиками, которые показывают температуру воздуха, влажность и даже силу возможных землетрясений. Турбины очень заинтересовали многих зарубежных партнеров.

В Сальвадоре решили майнить биткоины с использованием энергии вулканов. Президент страны Найиб Букеле уже заявил о создании полномасштабного хаба по добыче криптовалюты.