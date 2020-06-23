«Туполев» сообщил о работе над военными беспилотниками

В документе говорится, что сегодня на предприятии ведутся работы над самыми перспективными направлениями развития авиационной техники. В том числе пилотируемой и беспилотной. Вся она предназначена для оснащения наших Вооруженных сил.

ПАО «Туполев» на протяжении долгих лет было лидером в сфере создания беспилотных самолетов. В частности, именно оно создало высокоэффективный беспилотный разведывательный комплекс Ту-143 «Рейс» и его модернизированную форму Ту-243 «Рейс-Д».

Летом минувшего года компания «Туполев» и другие предприятия, входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию, приступили к созданию перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА). В перспективе он заменит Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Первый опытный образец появится в 2021–2022 годах.