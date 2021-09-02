«Цзефан Жибао»: производство российско-китайского пассажирского самолета началось в Китае

В Китае началось строительство первого российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Он рассчитан на 250—300 пассажиров.

Все подготовительные работы по российско-китайскому пассажирскому самолету завершены. Производство первого экземпляра уже началось. Об этом сообщило издание «Цзефан Жибао».

Россия и Китай приступили к работе над созданием самолета в 2016 году. Стоимость проекта — около 20 миллиардов долларов. Обе компании договорились, что вложатся в проект поровну. По плану, первые CR929 должны начать использовать в 2026 году. Всего партнеры сконструируют около 800 лайнеров, на это им понадобится 20 лет. При этом Китай нуждается в 1200 широкофюзеляжных самолетах, а потребность отечественного рынка — от 50 до 120 единиц.

В апреле 2019 года с производством совместного самолета возникли проблемы. Китай планировал самостоятельно продавать широкофюзеляжный пассажирский самолет на национальном рынке. А России он предлагал снабжать этим самолетом себя и мир. Однако ОАК была против и планировала отказаться от партнерства и разделения расходов.