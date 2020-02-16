Цукерберг сообщил, откуда чаще пытаются влиять на выборы
Об этом Цукерберг заявил на конференции по безопасности в Мюнхене. Он предупредил, что соцсеть будет принимать все более масштабные меры защиты, и похвастался уже достигнутыми в сфере безопасности успехами.
«Если вспомнить, как слабо мы были защищены изначально, то, я думаю, нам удалось усилить нашу защиту больше, чем другой стороне удалось нарастить свои „наступательные“ возможности», — цитирует Цукерберга «Интерфакс».
Глава соцсети рассказал, что для эффективного вычисления фейковых аккаунтов были разработаны специальные системы. По его данным, ежедневно блокируются более миллиона фальшивых страниц. Большинство — через минуты после их создания. Но это в основном спамеры.
В Польше заявили, что ожидают вмешательства России в ближайшие президентские выборы. По мнению авторов статьи, опубликованной в журнале Агентства внутренней безопасности, Москва уже доказала свою способность это сделать на примере президентских выборов в США в 2016 году.