    16 февраля 2020, 02:54

    Цукерберг сообщил, откуда чаще пытаются влиять на выборы

    Анастасия Кукова

    По мнению главы Facebook Марка Цукерберга, попытки повлиять на выборы все чаще предпринимают жители той страны, где идет голосование. Он добавил, что они становятся все сложнее и изощреннее.
    Цукерберг сообщил, откуда чаще пытаются влиять на выборы

    Об этом Цукерберг заявил на конференции по безопасности в Мюнхене. Он предупредил, что соцсеть будет принимать все более масштабные меры защиты, и похвастался уже достигнутыми в сфере безопасности успехами.

    «Если вспомнить, как слабо мы были защищены изначально, то, я думаю, нам удалось усилить нашу защиту больше, чем другой стороне удалось нарастить свои „наступательные“ возможности», — цитирует Цукерберга «Интерфакс».

    Глава соцсети рассказал, что для эффективного вычисления фейковых аккаунтов были разработаны специальные системы. По его данным, ежедневно блокируются более миллиона фальшивых страниц. Большинство — через минуты после их создания. Но это в основном спамеры.

    В Польше заявили, что ожидают вмешательства России в ближайшие президентские выборы. По мнению авторов статьи, опубликованной в журнале Агентства внутренней безопасности, Москва уже доказала свою способность это сделать на примере президентских выборов в США в 2016 году.