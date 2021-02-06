Цукерберг придумал замену офисам

Основатель Facebook Марк Цукерберг нашел замену обычным офисам. Он заявил, что в будущем можно будет присутствовать на работе с помощью виртуальной и дополненной реальностей — VR и AR.

Об этом сообщило издание Independent. По мнению Цукерберга, пандемия показала, что сотрудникам совершенно необязательно физически находиться в одном месте. В своей компании он планирует начать использовать технологии VR и AR в ближайшие четыре-пять лет. Кроме того, это может повысить рост производительности труда и уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду, считает предприниматель.

«Нам лучше телепортироваться в нужное место, а не транспортировать себя», — пояснил Цукерберг.

Ранее стартап Neuralink вживил беспроводной чип в мозг обезьяны. Теперь животное способно самостоятельно проходить видеоигры. Об этом в ходе общения с пользователями частной социальной платформы Clubhouse рассказал владелец компании Илон Маск. По словам предпринимателя, вживленный имплантат позволяет обезьяне использовать собственные мысли для видеоигр.