ЦИК создаст приложение о поправках в Конституцию

Узнать о всех изменениях в Конституции РФ россияне смогут в специальном мобильном приложении. Его хотят разработать в Центризбиркоме.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала в интервью газете «Коммерсант», что в приложении представят полный пакет поправок в основной закон страны. Скачать его сможет любой желающий.

«Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде», — заметила Памфилова.

Текст поправок представят и в виде брошюр. Их разложат на всех избирательных участках. Если содержание изменений вместится на плакат, добавила глава ЦИК, то такой формат тоже выпустят.

«Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию, включая слабовидящих», — заключила Памфилова.

Внести изменения в Конституцию РФ предложил президент России Владимир Путин. Проект закона о поправках глава государства внес в ГД РФ 20 января. Формат голосования разрабатывает созданная Путиным рабочая группа. В нее вошли 75 человек из разных сфер. Документ в нижней палате парламента одобрили 23 января. Россиянам предложили проголосовать за закон.