Россиянам предрекли цифровые «Фукусимы»

Касперская отметила, что есть норма о защите частной жизни в Конституции, недавно в п. «м» ст. 71 включили тезис о том, что данные должно защищать государство. Но законы на эту новую норму пока не разработаны. Она также добавила, что есть закон 152-ФЗ — он регулирует сбор и использование персональных данных. Однако этот закон защищает только данные, явно помеченные как персональные. Под действие этого закона не подпадают данные с камер видеонаблюдения или собираемые платформами.

Поэтому, по словам Касперской, подавляющая часть сбора и использования персональных данных на сегодня происходит в серой зоне, которая не охвачена законом или вниманием правоохранителей. В России использования личных данных платформами, площадками никак не регулируется.

«Это ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию данных, к рискам дискриминации граждан по самым разным признакам. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые „Фукусимы“», — заметила Касперская.

Северокорейские хакеры начали взламывать других хакеров через поддельные сайты о хакерстве. Хитрую схему выявила компания Google. По данным компании, северокорейские хакеры использовали фейковые аккаунты из Twitter и LinkedIn. Кроме того, они публиковали ссылки на блог, где якобы анализировали публичные уязвимости. Сайт в результате оказывался подделкой, но это помогало злоумышленникам распространять вредоносные файлы, через которые взламывали исследователей.