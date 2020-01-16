Цифровой отпечаток звонка поможет бороться с мошенниками

Технология создания цифрового отпечатка звонка поможет гораздо эффективней бороться с телефонными мошенниками. Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС разработать и внедрить это новшество.

Оператор связи будет присваивать каждому звонку цифровой сертификат с системой шифрования. Если звонок не оставляет подобного «следа», значит, номер абонента подделан, и его можно заблокировать.

Руководитель АППСИМ Владимир Зыков сообщил RT, что в России растет число звонков мошенников, которые, представляясь сотрудниками банков, вытягивают из людей конфиденциальную информацию. Теперь вычислить их будет проще — оператор связи сможет заблокировать звонящего, если его вызов не показывает цифровой отпечаток, местоположение и название организации.

«Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих», — сказано в направленном в ФАС письме.

Ведущий специалиста по компьютерной криминалистике Group-IB Артем Артемов заявил газете «Известия», что технологи цифрового отпечатка давно используется в других сферах и признана надежной.

«Например, для того, чтобы определить подлинность документа или подлинность сайта, который вы посетили. Использование технологии цифрового отпечатка звонка должно решить проблему с подменой номера. К этой технологии часто прибегают мошенники для обмана пользователей, звоня, например, от имени банков», — уточнил эксперт.

С января по сентябрь 2019 года было зарегистрировано более 205 тысяч преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Звонок от «службы безопасности банка» является у мошенников самым популярным.

В Сбербанке ранее сообщали, что банк «никогда и ни при каких обстоятельствах» не просит клиентов подтверждать денежные операции в банкоматах.