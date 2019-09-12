«Цифровизация должна стать нормой». Как стартовал форум «ПРОФ-IT.2019» в Белгороде

В Белгороде прошел первый день Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019». В рамках мероприятия состоялось заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

В заседании участвовали представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также представители федеральных органов исполнительной власти, российских регионов, экспертного сообщества.

Во время встречи рабочая группа рассмотрела различные темы, связанные с внедрением цифровых технологий и развитием региональной информатизации. Игорь Щеголев отметил, что «внедрение и масштабирование новых информационных технологий» позволит увеличить среди населения уровень доверия к власти, а также решит важные задачи в сферах социального развития и государственного управления.

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«Эти задачи могут быть решены только при наличии надежной и безопасной инфраструктуры, основу которой должны формировать отечественные разработки», — подчеркнул он.

Основная цель форума «ПРОФ-IT» заключается в выработке эффективных решений в IT-отрасли, которые будут представлять практическую значимость для внедрения цифровизации.

«Полная цифровизация от подачи до выдачи должна стать нормой по абсолютному большинству предоставляемых государственных услуг», — заявил Андрей Воробьев, который руководит направлением по реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Он отметил, что у проекта сейчас уже имеются договоренности с большинством федеральных ведомств, которые оказывают услуги полного цикла. Это позволяет внедрять цифровизацию динамичными темпами. Кроме того он отметил необходимость развивать направление автоматического удаленного оказания различных услуг. Например, для того, чтобы сделать льготный проездной документ или оформить ребенка в школу, гражданам не придется лично приходить в государственное учреждение и писать заявление. Подобные услуги будут оказываться автоматически — без обязательного личного присутствия. Для них будет достаточно личных данных, которые содержатся в электронных реестрах.

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«Если мы получим доступ к базам данных, то проактивность услуг будет уже совершенно другого уровня по самым разным направлениям: и в здравоохранении, и в образовании», — отметил Андрей Воробьев.

Всероссийский ежегодный форум «ПРОФ-IT» проходит уже в шестой раз начиная с 2013 года. Он продлится два дня. На площадке форума организована выставка отечественных IT-разработок, которую в четверг, 12 сентября, осмотрели участники заседания. В экспозиции представлены стенды 10 компаний из Подмосковья.