Цифровая платформа для оформления выплат и пособий появится в России

Единую цифровую платформу, которая позволит оформлять выплаты и социальные пособия в электронном виде, создадут в России в течение пяти лет. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, Кабмин продолжает работать над созданием так называемого казначейства. Это система, которая позволит упростить получение социальной помощи — выплат, компенсаций, пособий — «без хождения по различным инстанциям, сбора документов и справок».

Как написала «Российская газета», для решения этой задачи одобрена концепция цифровой трансформации соцсферы, рассчитанной на пять лет.

«Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты», — сообщил Мишустин.

Он уточнил, что платформа объединит информационные системы разных ведомств, а также ускорит назначение пенсий и других выплат. В качестве эксперимента систему в 2021 году запустят в семи пилотных субъектах России. Пенсионный фонд займется начислением региональных мер социальной поддержки.

«Затем распространим эту практику на всю страну», — отметил глава правительства.

Также начнет работать единый контакт-центр. Он круглосуточно будет предоставлять россиянам персональные консультации по видам социальной помощи.