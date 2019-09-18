Цифровая паранойя. Большинство россиян выступили за полую анонимность в интернете

Около 84% россиян не хотят, чтобы кто-то знал о том, что они делали в Сети. Более половины граждан после каждого сеанса выхода в интернет чистят историю браузера.

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По данным опроса, проведенном «Лабораторией Касперского», 24% респондентов используют выдуманные имена при регистрации на сайтах, 23% опрошенных заклеивают камеру ноутбука, 22% общаются в зашифрованных мессенджерах, а 12% ищут информацию в приватных поисковиках.

Большинство опрошенных согласились с тем, что в современном цифровом мире полностью сохранять приватность невозможно.

74% респондентов хотели бы более детально изучить способы защиты своей деятельности в Сети при условии, что вся информация будет бесплатна.

Как отметил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов, россияне ратуют за приватность, однако сами прикладывают мало усилий для ее обеспечения. Так, например, почти 40% респондентов заявили, что не защищают свои компьютеры и гаджеты паролем, а 64% не проверяют и не меняют настройки приватности на своих устройствах, в приложениях или сервисах.