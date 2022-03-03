Цены на продукцию Apple взлетели в России

После того как Apple сообщила о прекращении поставок продукции в Россию из-за событий на Украине, устройства компании резко взлетели в цене. Об этом сообщили журналисты нескольких изданий.

Красноярское издание NGS24.Ru отмечает, что после пересмотра цены последняя модель iPhone с объемом памяти в 1 ТБ обойдется в 239 тысяч рублей, а телефон на 129 ГБ — в 164 990 рублей.

В магазине iPhone 12 стоит 104 990 рублей, SE — почти 60 тысяч рублей. Часы стоят по 54 тысячи рублей (Series 7), хотя раньше стоили около 40 тысяч и по 36 тысяч рублей (SE) в зависимости от характеристик.

Журналисты уфимского издания UFA1.Ru заметили, что некоторые продавцы решили убрать «яблочную» продукцию на склад, так как цены на нее быстро меняются.

«За сегодня цены уже три раза меняли. Например, iPhone 13 на 256 Гб сейчас стоит 110 тысяч рублей, вчера — 90, а до этого — 75. Завоза больше не ожидается, поэтому все растет», — объяснил сотрудник сети салонов мобильной связи.

Сибирское издание Сиб.фм отметило, что в Новосибирске цены на смартфоны iPhone 13 выросли в 4,5 раза после объявления о прекращении поставок техники Apple в Россию.

Рост цен на продукцию Apple заметили также журналисты «Известий». Они заявили, что, к примеру, за iPhone 13 Pro Max c 1 Тб памяти, цена которого на онлайн-витрине закрытого re: Store составляет чуть менее 170 тысяч рублей, на «Яндекс Маркете» с доставкой день в день предлагают 250 тысяч рублей. А цены на ноутбуки Apple от отдельных продавцов превышали 1 млн рублей.

На рост цен на продукцию Apple обратили внимание еще 28 февраля корреспонденты издания Ferra. Apple iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации с объемом памяти 1 ТБ предлагали покупателям за 221 990 рублей. Журналисты указали, что re: Store задрал цену почти на 30%, добавив, что и другие варианты iPhone тоже продаются по завышенной стоимости.