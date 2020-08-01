Цены на новые iPhone в России снова побьют рекорд

Стоимость следующей линейки iPhone будет выше прошлогодних новинок. Компания еще не анонсировала цены на гаджеты, но эксперты уже строят прогнозы.

Модели iPhone 12 представят публике этой осенью, правда, не в сентябре, как это было раньше, а, скорее всего, в октябре. Стоимость, как и основные характеристики гаджетов, пока не разглашается.

«Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости», — заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков агентству «Прайм».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что самый просто iPhone из новой линейки будет стоит 699 долларов. Гаджет оснастят поддержкой 5П, объем памяти — 64 Гб. За самый дорогой смартфон новой серии придется отдать 1449 долларов.

Компания Apple объявила о переносе презентации, посвященной выходу новых гаджетов, 31 июля. Пользователям пообещали, что задержка будет небольшая — всего несколько недель. Это значит, что новые модели iPhone будут представлены миру в октябре, а не сентябре.