Цены на компьютеры в России вернулась к уровню начала года

Цены на компьютерную технику в России вернулась к показателям начала 2022 года, а на некоторые позиции снизились еще сильнее. При этом в марте стоимость электронных устройств подскочила в среднем на 30%. Об этом написали «Известия» со ссылкой на данные МТС и «М.Видео — Эльдорадо».

Причиной падения стоимости товаров в компаниях называют укрепление курса рубля и снижение платежеспособного спроса на технику. После ажиотажной скупки ПК в первом квартале текущего года спад продаж во втором квартале составил 40%. В результате ретейлерам приходится стимулировать новые покупки.

Эксперты полагают, что низкие цены на технику сохранятся до тех пор, пока держится высокий курс рубля. Если же поставки ПК в рамках параллельного импорта увеличатся, цены могут стать еще ниже.

Что касается ниши игровых устройств, то их место могут занять настольные ПК, полагают специалисты, поскольку купить необходимые комплектующие на азиатских рынках в настоящее время не представляет проблемы. При этом доступность видеокарт сейчас обеспечивают владельцы майнинговых ферм, которые избавляются от этих комплектующих из-за снижения курсов криптовалют.