Цены на iPhone 11 в России стали самыми высокими в мире

Таким образом, российская цена на iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб будет равняться 132 тысячам рублей (это 2053 доллара). Такая стоимость гаджета стала самой высокой в мире. А вот самое доступное предложение этой модели iPhone в США — 1449 долларов.

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iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб дороже всего будет стоить в Норвегии — 947 долларов. В России стоимость этой версии будет равна 933 долларам. Наиболее доступной данная модель будет в Японии — 692 доллара.

На прошлой неделе Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказ на эти модели в России можно будет оформить с 18 сентября, в продажу они поступят 20 сентября.

А вот по мнению владельца, ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, с выходом нового iPhone Apple продолжит терять российский рынок. И причина именно в высоких ценах на гаджеты в России.