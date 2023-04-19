Технологии 19 апреля 2023, 11:06 Центризбирком назвал число регионов, которые проведут выборы 2023 года дистанционно Зампред ЦИК Булаев: дистанционное электронное голосование применят 22 региона России РИА «Новости»

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Сентябрьские выборы 2023 года в 22 регионах России пройдут в формате дистанционного электронного голосования. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев допустил, что на президентских выборах систему применят еще шире, сообщил ТАСС.

«В ДЭГ в этом году, вероятно, будут участвовать 22 субъекта», — сказал он.

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Зампред назвал журналистам предварительное число регионов, которые проведут голосование с применением ДЭГ. Николай Бугаев предположил, что в 2024 году к ним присоединятся еще больше субъектов.

Систему применили на региональных и муниципальных выборах 2022 года. Жители семи субъектов проголосовали на федеральной, а москвичи — на региональной платформе. Специалисты зафиксировали более 300 попыток кибератак на ДЭГ, в том числе из Прибалтики, Средней Азии и Закавказья. Через две недели масштабную DDoS-атаку устроили на сайт Центризбиркома.