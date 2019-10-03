Центр Севастополя остался без газа из-за поврежденной трубы

«При выполнении земляных работ для установки опор освещения на улице Советской подрядчик начал бурение без представителя „Севастопольгаза“ и повредил подземный газопровод. Без газа остались 162 многоквартирных дома. Приношу свои извинения за действия подрядчика, который на сутки оставил без газа центр города», — пояснил исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, ответственная компания закончит все работы к сегодняшнему вечеру. Он отметил, что подрядчика обяжут выплатить штраф. Также проверят куратора департамента транспорта, который по не установленным причинам не проследил за действиями подрядчика.

Представители департамента городского хозяйства сообщили, что около 30 домов уже подключены к газу.