Центр по отслеживанию опасных астероидов появится в России

По информации РИА «Новости», начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас заявил, что в Центре будут отслеживать и сопровождать опасные астероиды и кометы.

«В рамках создания Системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве планируется создание Российского Центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей», — уточнил он.

Эйсмонт обратил внимание на то, что идея открыть российский центр появилась не просто так. Более маленькая его версия уже около шести лет работает на базе Института прикладной математики. Эксперт отметил, что сотрудники центра внесли и вносят вклад «в очень важную деятельность».

«Это была их собственная инициатива. Им удалось закупить оборудование и даже разместить это практически по всему миру с тем, чтобы наблюдать опасные астероиды. Сказать, что они в тех же масштабах развернули деятельность, как американцы или европейцы, конечно, нельзя. Но их наблюдения дают результаты. За это время они открыли несколько десятков околоземных астероидов», — заметил специалист.

По словам Эйсмонта, центр — это часть международной кампании.

«Сейчас известно примерно о 21 тысяче потенциально опасных для Земли объектов, то есть таких, которые могут столкнуться с Землей, например, через тысячу лет. … Масштабно эта работа была развернута примерно с 2005 года, после того, как в 2004 году был открыт астероид Апофис», — рассказал Эйсмонт.

Специалист подчеркнул, что мировая деятельность позволила открыть порядка пяти потенциально опасных астероидов в неделю.

«И к настоящему времени можно считать, что крупные астероиды — размером в пару километров — уже известны, то есть их траектории предсказуемы, размеры оценены. То есть эта кампания, международного характера, имела очень важные результаты, и их мы до сих пор продолжаем получать», — пояснил Эйсмонт.