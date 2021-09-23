Центр Чумакова нарастил мощности для выпуска вакцины «КовиВак»

Центр имени Чумакова модернизировал производственные мощности для выпуска вакцины от коронавируса «КовиВак». Препарат, пользующийся спросом среди россиян, станет доступнее, заявил директор центра Айдар Ишмухаметов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Модернизация производства позволит нарастить мощности для выпуска «КовиВака» в 2–2,5 раза, пояснил глава Центра имени Чумакова.

Всего в гражданский оборот поступило 1,5 миллиона доз вакцины. До конца 2021 года планируется ввести в оборот еще 2,5 миллиона доз, рассказал Ишмухаметов.

Вакцину уже начали производить на новом оборудовании.

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. <…> Мы считаем, что в ближайшее время „КовиВак“ станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — сказал глава Центра имени Чумакова.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей фармкомпаний сообщили, что разработчик вакцины якобы приостановил выпуск сырья для «КовиВака». Как писало РИА ФАН, выпуск сырья приостановили до конца осени. Причиной называлась модернизация площадки, на которой производят компоненты для препарата. Сообщалось, что Центр имени Чумакова приостановил выпуск вакцины на время модернизации, так как не желает передавать технологию производства другим компаниям, передавал RT.