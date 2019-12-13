Цена на iPhone 11 Pro Max упала до рекордной суммы в России

Ценник iPhone 11 Pro Max упал до 77 тысяч рублей. Смартфон подешевел сразу на 25%, что стало рекордным снижением стоимости с момента старта продаж устройства.

Как пишет портал Hi-tech.mail, на момент выхода новой модели iPhone его стоимость составляла порядка 100 тысяч рублей. Сейчас гаджет с 64 гигабайтами памяти подешевел на 23 тысячи рублей. Его можно приобрести за рекордную цену в 76 990 рублей.

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При этом iPhone 11 Pro можно купить за 72 тысячи рублей, а iPhone 11 за с таким же объемом памяти за 52 тысячи.

Новые модели от Apple были представлены 10 сентября 2019 года. Pro Max оснастили темя камерами, а также производители обещали рекордную автономность среди всех своих устройств.

Ранее Роскачество признало iPhone 11 Pro Max лучшим смартфоном. По словам экспертов, смартфон показал лучшие результаты во время проверок прочности, производительности и цветопередачи. Также камера устройства была признана лучшей среди 482 моделей смартфонов.