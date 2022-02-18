ЦБ предложил создать «платформу согласий» для управления доступом к личным данным

В России могут запустить «платформу согласий», которая должна сделать проще управление доступом к личным данным. Планируется, что люди смогут с помощью одного клика отзывать свое согласие на обработку персональных сведений.

О создании «платформы согласия» сообщили «Известия» в Банке России. В регуляторе объяснили, что этот ресурс поможет россиянам в режиме одного окна управлять доступом банков и других компаний к своим личным данным, номерам телефона, адресу, биометрии.

В ЦБ отметили, что сейчас у пользователей могут быть трудности с управлением согласиями. Кто-то может не помнить, когда и кому давал разрешение на обработку своих данных. А единого ресурса, чтобы проверить это, нет. При этом часто отозвать согласие можно, только лично явившись в финансовую организацию, что не всегда удобно.

Поэтому и встал вопрос создания платформы для учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовым организациям. Помимо этого, она должна содержать механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна.

По поручению ЦБ Ассоциация «ФинТех» начала опрос участников финансового рынка о том, нужна ли такая платформа. Ассоциация также собирает мнения и варианты создания такого ресурса. В обсуждении принимают участие Газпромбанк, МКБ, ВТБ, ПСБ. Представители Сбербанка заявили изданию, что тоже готовы это сделать.