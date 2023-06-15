15 июня 2023, 15:19
Тридцать новых предприятий откроется в ОЭЗ «Технополис Москва» к концу года
Заммэра Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года
На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году появится еще 30 высокотехнологичных предприятий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На площадках «Печатники», «Алабушево» и «Руднево» появится по восемь производств. На них будут выпускать автомобильные мультимедийные устройства, медицинские изделия, лекарственные препараты, программное обеспечение, высокотехнологичное оборудование и другие наукоемкие продукты.
С начала этого года на базе особой экономической зоны уже запущено 11 производств. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 высокотехнологичных предприятий.
Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Общая площадь шести площадок ОЭЗ превысила 260 гектаров. Это территория с особым юридическим статусом, на которой начал действовать льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Производство на ней разместили 200 компаний, из которых более 90 стали резидентами.
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