Технологии 15 июня 2023, 15:19 Тридцать новых предприятий откроется в ОЭЗ «Технополис Москва» к концу года Заммэра Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году появится еще 30 высокотехнологичных предприятий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На площадках «Печатники», «Алабушево» и «Руднево» появится по восемь производств. На них будут выпускать автомобильные мультимедийные устройства, медицинские изделия, лекарственные препараты, программное обеспечение, высокотехнологичное оборудование и другие наукоемкие продукты.

С начала этого года на базе особой экономической зоны уже запущено 11 производств. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 высокотехнологичных предприятий. Владимир Ефимов Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Общая площадь шести площадок ОЭЗ превысила 260 гектаров. Это территория с особым юридическим статусом, на которой начал действовать льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Производство на ней разместили 200 компаний, из которых более 90 стали резидентами.