Три суперсервиса запустят на госуслугах в 2022 году

В 2022 году на госуслугах планируется запуск трех новых суперсервисов. Один из них будет создан для трудовых мигрантов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с помощью сервиса «Трудовая миграция онлайн» можно будет искать вакансии, проходить собеседования онлайн и заключать трудовой договор, сообщило РИА «Новости».

Второй сервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» запустят для оформления в Сети электронных транспортных накладных, путевых листов и разрешений на грузоперевозку.

Суперсервис «Цифровое строительство» будет предоставлять услуги от подготовки разных строительных документов до ввода объектов в эксплуатацию.

Чернышенко напомнил, что за последние два года на госуслугах было запущено 13 суперсервисов. Среди них «Поступление в вуз онлайн», «Пенсия онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн». В дальнейшем их функционал будет расширен.

В частности, в 2022 году в рамках сервиса «Мое здоровье онлайн» можно будет вставать на учет в системе ОМС, получать полис обязательного медстрахования, выбирать страховую медорганизации и прикрепляться к ней.

В полном объеме будет запущен и сервис «Пенсия онлайн» с проактивным информированием о предварительном расчете пенсии, назначением отдельных видов страховой пенсии и пенсии по старости в режиме реального времени всего за один день.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» должен будет покрыть почти 100% госвузов и все формы обучения. Там же планируется создать возможность оформлять электронную зачетную книжку и студенческий билет.