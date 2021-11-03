03 ноября 2021, 17:00
Три подлодки провели военные учения в Баренцевом море
Северный флот: торпедные стрельбы и подводная дуэль прошли в Баренцевом море
Три подлодки провели торпедные стрельбы и подводную дуэль в Баренцевом море. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
В учениях были задействованы экипажи трех крейсеров. Какие именно силы они представляли, не уточняется.
Учения проходили и в одиночном варианте, и в дуэльном. Маневры проходили на глубине до 150 метров.
Также технологию защиты морских границ от судов-нарушителей при помощи барражирующих боеприпасов разрабатывают в России.