Три подлодки провели военные учения в Баренцевом море

Три подлодки провели торпедные стрельбы и подводную дуэль в Баренцевом море. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В учениях были задействованы экипажи трех крейсеров. Какие именно силы они представляли, не уточняется.

Учения проходили и в одиночном варианте, и в дуэльном. Маневры проходили на глубине до 150 метров.

Также технологию защиты морских границ от судов-нарушителей при помощи барражирующих боеприпасов разрабатывают в России.