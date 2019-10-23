Три новых объекта появятся на Байконуре для запуска «Союза-5»

«Комплекс автоматизированных систем управления подготовкой и пуском ракеты, наземный измерительный комплекс разгонного блока, учебно-тренировочные средства», — приводит агентство выдержку из презентации.

Также компания отметила, что большая часть инфраструктуры уже существует. Речь идет о стартовом комплексе, техническом комплексе для разгонного блока, а также головной части и ракеты. Последние будут доработаны.

Разрабатывать ракету «Союз-5» стали в 2016 году вместо украинской ракеты «Зенит». В первой ступени российской ракеты планируют ставить модернизированный двигатель от «Зенита» — РД-171МВ. А на второй — сразу два РД-0124МС. Первые запуски планируются в 2023 году.