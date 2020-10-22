Три космонавта МКС вернутся на Землю

Утром 22 октября на Землю вернутся трое членов экипажа МКС — космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Посадка пройдет в казахстанской степи.

Накануне Кэссиди передал командование Международной космической станцией россиянину Сергею Рыжикову. Он останется на орбите вместе с соотечественником Сергеем Кудь-Сверчковым и женщиной-астронавтом Кэтлин Рубинс.

Корабль «Союз МС-16» должен расстыковаться с МКС в 02:32 мск, после чего он перейдет в автономный полет. Около пяти утра корабль сойдет с орбиты. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки отделятся от спускаемого аппарата и сгорят в плотных слоях атмосферы. Посадка ожидается в 05:54 мск. Космонавты должны приземлиться примерно в 150 километрах к юго-востоку от города Жезказгана.

После возвращения в Москву к Иванишину и Вагнеру пустят только тех родственников, которые пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус, уточнили ТАСС в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Родственников младше 12 лет и старше 65 лет допустят к членам экипажа только после первичной реабилитации космонавтов. Этп роцедура займет 5-7 дней.