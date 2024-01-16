Технологии 16 января 2024, 14:36 Три БПЛА перехватили ночью в небе над Воронежем благодаря приложению «Радар.НФ» Приложение «Радар.НФ» помогло перехватить 3 БПЛА ночью над Воронежской областью РИА «Новости»

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В небе над Воронежской областью ночью 16 января перехватили восемь беспилотников. Три из них удалось сбить благодаря приложению «Радар.НФ». Об этом сообщили в Telegram-канале «Народного фронта».

Сигналы о прилете беспилотников поступили через «Радар.НФ». Как отметил руководитель проекта разработки приложения Народного фронта Михаил Камышев, всю информацию передали военнослужащим.

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«Всего поступило 15 сигналов, все они были оперативно переданы военным, и все были по теме БПЛА или взрывов. Целью атак ВСУ был аэродром Балтимор, благодаря помощи граждан удалось предотвратить нападение», — подчеркнул он.

Приложение «Радар.НФ» является первым в мире сервисом для отражения атак дронов. Воронежская область подверглась массовой атаки беспилотников ВСУ ночью 16 января. Всего средства ПВО перехватили три и уничтожили пять БПЛА самолетного типа.

Обломки беспилотников повредили несколько многоквартирных и частных домов. Пострадала девочка, которая в момент атаки находилась в квартире. У нее диагностировали резаные раны руки, ноги и шеи. Власти Воронежа ввели режим ЧС.