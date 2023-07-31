Технологии 31 июля 2023, 09:08 Трекеры для мониторинга беспилотников начали тестировать в России РИА «Новости»: АО «ГЛОНАСС» начало тестировать трекеры для мониторинга дронов РИА «Новости»

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Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — АО «ГЛОНАСС» — приступил к тестированию российских трекеров для мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил гендиректор компании Алексей Райкевич. Первые тесты состоялись в конце июля.

По его словам, дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех российских производителей.

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«Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в госинформсистему „ЭРА-ГЛОНАСС“», — пояснил собеседник агентства.

Тестирование начали проводить в Томской области в рамках экспериментального правового режима. Продолжается оно и в Новосибирске.

Планируется, что результаты эксперимента смогут обеспечить прозрачность полетов беспилотников для контролирующих органов. Трекеры дают возможность отслеживать соблюдение заявленных маршрутов полетов.

Кроме того, они должны повысить безопасность, упростить и расширить возможности применения БПЛА в разных сферах экономики на всей территории России.

Райкевич обратил внимание, что трекеры смогут открыть новые возможности развития беспилотной авиации, а также «оцифруют» взаимодействие надзорных ведомств с собственниками БПЛА.