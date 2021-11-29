Транспортные инновации Москвы и ЦОДД объявили о проведении хакатона на тему кибербезопасности

Онлайн-хакатон по кибербезопасности Транспортных инноваций Москвы и Центра организации дорожного движения Moscow Secure Traffic пройдет с 3 по 5 декабря. Участникам предстоит решить один из двух кейсов. Мероприятие направлено на поиск новых решений в области информационной безопасности сервисов Московского транспорта.

Принять участие в хакатоне Moscow Secure Traffic смогут студенты и молодые IT-специалисты. Участники поборются за призовой фонд в 500 тысяч рублей, ценные призы от партнеров и возможность попасть на стажировку в ЦОДД для реализации своих проектов.

Как все будет?

Одной из задач хакатона станет разработка инструмента на основе чат-бота для повышения осведомленности о кибербезопасности сотрудников транспортных ведомств Москвы. Участникам потребуется создать обучающую игру в Telegram с дальнейшим тестированием.

Также им предложат создать информационный портал для мониторинга дорожной ситуации и предоставления оперативной информации службам города.

Для решения этого кейса разработчикам предоставят доступ к реальным данным транспортных потоков с датчиков: детекторов транспорта, дорожных камер и сенсоров.

Решение кейса позволит более эффективно и оперативно реагировать на дорожно-транспортную ситуацию в городе. В будущем это предоставит возможность водителям получать оперативную информацию для планирования оптимального маршрута движения.

Новые решения

В рамках мероприятия будет проведен идеатон, на котором участникам предложат по формуле Уолта Диснея в отдельных «комнатах» разработать и генерить идеи по оптимизации транспортных потоков.

Новые решения будут направлены на модернизацию системы регулировки движения, повышение скорости обработки нештатных ситуаций на дороге и других актуальных вопросов.

Экспертами хакатона станут представители ЦОДД, Инновационного центра «Безопасный транспорт» и специалисты Транспортных инноваций Москвы, ВМК МГУ имени Ломоносова, ГК «Программный продукт», ИНТЦ «Воробьевы горы», RuSIEM, ФИЦ ИУ РАН, Positive Technologies, Сбер, BI.Zone, АО «Лаборатория Касперского», ЛАНИТ-Интеграция.

Регистрация на хакатон завершится 00:00 2 декабря.

Оператором хакатона выступит Акселератор Возможностей — официальный акселератор инновационного научно-технологического центра МГУ имени Ломоносова «Воробьевы горы». Партнерами мероприятия также станут ГК «Программный продукт», компании RuSIEM, Яндекс.Облако, Digital Dolina, Borscht, Likwid.