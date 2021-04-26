Трансляцию пуска «Союза» с космодрома Восточный впервые провели с помощью дронов

Роскосмос впервые провел трансляцию пуска ракеты «Союз-2.1б» с использованием дронов. Об этом после старта рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, написал ТАСС.

«И если вы обратили внимание, мы сейчас много внимания уделяем освещению самих пусков, показываем на камерах, как работает ракета-носитель, стартовый комплекс. И, собственно говоря, мы будем продолжать подобного рода трансляции, пытаться их совершенствовать», — пообещал Рогозин.

По его словам, визуализация необходима, чтобы показать насколько сложна работа по обеспечению штатных пусков. Руководство Роскосмоса считает важным привлечение внимания людей, в частности представителей молодого поколения.

Как сообщила газета «Аргументы и Факты», ракета «Союз-2.1б» была запущена с космодрома Восточный в 01:14 по московскому времени. Все 36 британских спутников OneWeb успешно вывели на расчетные орбиты при помощи разгонного блока «Фрегат».