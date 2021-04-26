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    26 апреля 2021, 10:39

    Трансляцию пуска «Союза» с космодрома Восточный впервые провели с помощью дронов

    Полина Петрова

    Роскосмос впервые провел трансляцию пуска ракеты «Союз-2.1б» с использованием дронов. Об этом после старта рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, написал ТАСС.

    Трансляцию пуска «Союза» с космодрома Восточный впервые провели с помощью дронов

    «И если вы обратили внимание, мы сейчас много внимания уделяем освещению самих пусков, показываем на камерах, как работает ракета-носитель, стартовый комплекс. И, собственно говоря, мы будем продолжать подобного рода трансляции, пытаться их совершенствовать», — пообещал Рогозин.

    По его словам, визуализация необходима, чтобы показать насколько сложна работа по обеспечению штатных пусков. Руководство Роскосмоса считает важным привлечение внимания людей, в частности представителей молодого поколения.

    Как сообщила газета «Аргументы и Факты», ракета «Союз-2.1б» была запущена с космодрома Восточный в 01:14 по московскому времени. Все 36 британских спутников OneWeb успешно вывели на расчетные орбиты при помощи разгонного блока «Фрегат».