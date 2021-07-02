Трамп запустил клон соцсети Twitter

Команда экс-президента США Дональда Трампа запустила социальную сеть Gettr, которая копирует интерфейс Twitter. В Gettr можно зарегистрироваться с помощью учетной записи Twitter и импортировать туда свой контент.

Миссией платформы является «продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей», сказано в описании. Также Gettr намерена бороться с культурой отмены, при которой человек, совершивший предосудительный поступок, изгоняется из публичного пространства, сообщила газета Politico.

Приложение призвано стать альтернативой крупным американским соцсетям. Проектом руководит соратник Трампа Джейсон Миллер. Трамп уже завел в Gettr свой аккаунт, который выглядит так же, как выглядел в Twitter. Его старых твитов в соцсети нет.

«Добро пожаловать в мою новую социальную сеть. Мысли и идеи, о которых необходимо сказать, не подавляются! Если вы верите в свободу слова, подпишитесь на мой официальный аккаунт в Gettr», — призвал политик.

В январе 2021 года Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа. Это произошло после штурма здания парламента в Вашингтоне его сторонниками. Трамп, не признававший поражение на выборах 2020 года, призывал их пройти к Капитолию и призвать к ответу парламентариев, которые в тот момент утверждали результаты голосования.

Политик называл блокировку его страниц в соцсетях «абсолютным позором» для США.