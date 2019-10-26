Трамп пожаловался на неудобство нового iPhone
Трамп обратился в Twitter к главе Apple Тиму Куку: «Кнопка на iPhone была намного лучше, чем свайп».
Кук пока не отреагировал на сообщение.
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Круглая кнопка «Домой» находилась в нижней части экрана и была одной из отличительных черт iPhone. В iPhone X от нее полностью отказались, заменив жестом пролистывания — свайпом. Эта модель появилась в сентябре 2017 года. При этом в более бюджетной версии iPhone 8 кнопка сохранилась.
В моделях 2018–2019 годов кнопок уже не было.
В газеты не раз утекала информация о том, что Трамп пользуется незащищенным iPhone, чтобы сидеть в Twitter и звонить друзьям. При этом на публике президент не демонстрировал аппарат, и неизвестно, какой моделью он пользуется.
До избрания президентом Трамп жаловался в своем Twitter, что у тогдашних моделей iPhone был недостаточно большой экран.