Тральщик из стеклопластика «Яков Баляев» вывели из цеха

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев». Тральщик строят для ВМФ России. Это уникальный проект, который отличает самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Видео события опубликовал сайт телеканала «Звезда».

К сегодняшнему дню на корабле завершены работы по формированию корпуса, который уже начинили системами и механизмами. Впереди работы по установке надстройки корабля, монтажу общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования. После этого заводская сдаточная команда приступит к швартовным испытаниям.

Экипаж «Якова Баляева» сейчас проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ РФ. Центр расположен в Санкт-Петербурге.

Корабль был заложен 26 декабря 2017 года. Корабль назван в честь героя Советского Союза, участника советско-японской воны Якова Баляева. Корабль принадлежит к проекту 12700 «Александрит» и является пятым в этой линейке. Головной корабль серии был передан Военно-морскому флоту в 2016 году. Он называется «Александр Обухов». В эллингах Средне-Невского судостроительного завода находятся еще три корпуса проекта 12700: это корабли «Георгий Курбатов», «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов».