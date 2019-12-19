Тральщик из стеклопластика «Яков Баляев» вывели из цеха
К сегодняшнему дню на корабле завершены работы по формированию корпуса, который уже начинили системами и механизмами. Впереди работы по установке надстройки корабля, монтажу общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования. После этого заводская сдаточная команда приступит к швартовным испытаниям.
Экипаж «Якова Баляева» сейчас проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ РФ. Центр расположен в Санкт-Петербурге.
Корабль был заложен 26 декабря 2017 года. Корабль назван в честь героя Советского Союза, участника советско-японской воны Якова Баляева. Корабль принадлежит к проекту 12700 «Александрит» и является пятым в этой линейке. Головной корабль серии был передан Военно-морскому флоту в 2016 году. Он называется «Александр Обухов». В эллингах Средне-Невского судостроительного завода находятся еще три корпуса проекта 12700: это корабли «Георгий Курбатов», «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов».