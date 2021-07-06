Тракторное производство возобновят в Чебоксарах

В Чебоксарах возобновят тракторное производство. Городские власти заключили инвестиционный контракт, в проект вложат два миллиарда рублей, сообщил Infox.ru.

Производство организуют на территории концерна «Тракторные заводы». Ранее там уже производились тракторы малой и средней мощности, теперь же производство возобновят.

«Мы становимся участниками уникального возрождения производства полного цикла тракторов малой и средней мощности. Город создает условия для развития проекта — депутаты Чебоксарского городского Собрания утвердили под СПИК 2.0 льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1%», — сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.