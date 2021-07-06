Трактора-беспилотники запустят в Свердловской области

Новые управляемые с помощью интернета трактора планируют запустить в Свердловской области. Об этом сообщил директор департамента и связи Свердловской области Юрий Гущин во время круглого стола на международной выставке «Иннопром-2021», сообщило Ura.ru.

«Референсные станции позволяют четко позиционировать нахождение объекта на земле и передают геокоординаты. История очень важна для точного земледелия. Например, трактор сможет ездить по полю без человека — он не уедет ни в лес, ни в кювет», — заявил депутат.

Заместитель губернатора Олег Чемезов заявил, что подобные технологии могут привлечь частные компании. По его словам, на данный момент одна компания уже занимается разработкой сети. К 2023 году планируется установить 34 базовые станции.