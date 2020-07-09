Toyota выпустила новый кроссовер Corolla Cross

По данным газета «Известия», новый автомобиль должен стать конкурентом Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks. Параметры модели весьма компактны: длина — 4460 миллиметров, ширина — 1825 миллиметров, а высота — 1620 миллиметров. Размер колесной базы составил 2640 миллиметров. Дорожный просвет достигает 161 миллиметра.