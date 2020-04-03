03 апреля 2020, 12:19
Toyota приостановила работу пяти заводов в Японии из-за коронавируса
Руководство компании Toyota решило на время приостановить работу пяти заводов, расположенных в Японии. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Об этом написал сайт «Политика сегодня».
Предприятия, на которых остановят производства, находятся в префектурах Айти и Фукуока. В общей сложности в Японии насчитывается 18 предприятий автоконцерна.
Из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников пришлось частично закрыть один из главных заводов компании в префектуре Айти.
Возобновить работу планируют в период с 6 по 15 апреля.