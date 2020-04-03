Toyota приостановила работу пяти заводов в Японии из-за коронавируса

Предприятия, на которых остановят производства, находятся в префектурах Айти и Фукуока. В общей сложности в Японии насчитывается 18 предприятий автоконцерна.

Из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников пришлось частично закрыть один из главных заводов компании в префектуре Айти.

Возобновить работу планируют в период с 6 по 15 апреля.