22 июля 2021, 21:58
Toyota приостановила производство в Индии из-за недостатка запчастей
Toyota временно остановила производство машин в Индии. Причиной стала нехватка запчастей. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на сайт компании.
То же самое произошло в Японии и Таиланде.
Ранее Ульяновский автомобильный завод выпустил новую версию грузовика УАЗ «Профи» «Полуторка» массой 2,5 тонны. У новой модели увеличены колеса, модернизирована подвеска, добавлено рулевое управление с демпфером и вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади.