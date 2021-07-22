Toyota приостановила производство в Индии из-за недостатка запчастей

Toyota временно остановила производство машин в Индии. Причиной стала нехватка запчастей. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на сайт компании.

То же самое произошло в Японии и Таиланде. Ранее Ульяновский автомобильный завод выпустил новую версию грузовика УАЗ «Профи» «Полуторка» массой 2,5 тонны. У новой модели увеличены колеса, модернизирована подвеска, добавлено рулевое управление с демпфером и вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади.