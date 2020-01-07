Toyota намерена построить в Японии «город будущего» с роботами и ИИ. Видео

Строительство Woven City в компании планируют закончить уже в начале 2021 года. Президент компании Акийо Тойода назвал этот проект «уникальной возможностью разработать технологии будущего, в том числе цифровую ОС для городской инфраструктуры».

В этом эксперименте партнерами Toyota выступят сторонние коммерческие компании, а также независимые исследователи. Жителями «умного» города станут сотрудники Toyota и их семьи. При этом, как пообещали в компании, население города будет увеличиваться с развитием проекта.

Исходя из планов и рендеров Woven City, в городе будут три типа улиц: с быстрым транспортом, медленным транспортом и пешеходным трафиком. Все они будут объединены в единую сеть.

В основном все здания в городе будут изготовлены из дерева. Это будет сделано для того, чтобы уменьшить углеродный след, а также чтоб использовать традиционные японские строительные техники. Водородные топливные ячейки выступят источником питания в городе. Они будут дополнены солнечными панелями на крышах построек.

Весь город наполнят зоны с природной растительностью и гидропоникой. В жилых домах установят робоассистентов и датчиками, которые будут проверять здоровье жильцов, их потребности и ежедневную жизнь.

Ездить по главным улицам «умного» города будет разрешено автомобилям только с нулевыми выбросами. Toyota будет использовать собственные капсулы e-Palette в качестве общественного транспорта и для перевозки грузов. Для отдыха в городе будут созданы центральный и районные парки.

Проект вместит до двух тысяч человек на территории общей площадью 175 акров.