    07 января 2020, 21:22

    Toyota намерена построить в Японии «город будущего» с роботами и ИИ. Видео

    Валерия Шафирко

    Toyota анонсировала создание «города будущего» Woven City у горы Фудзияма в Японии, который будет работать на водородном топливе. Предназначением города станет тестирование автономности, роботов и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом компания сообщила на своем сайте. Компьютерная видеозапись, на которой изображен проект будущего города, была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Toyota.

    Строительство Woven City в компании планируют закончить уже в начале 2021 года. Президент компании Акийо Тойода назвал этот проект «уникальной возможностью разработать технологии будущего, в том числе цифровую ОС для городской инфраструктуры».

    В этом эксперименте партнерами Toyota выступят сторонние коммерческие компании, а также независимые исследователи. Жителями «умного» города станут сотрудники Toyota и их семьи. При этом, как пообещали в компании, население города будет увеличиваться с развитием проекта.

    Исходя из планов и рендеров Woven City, в городе будут три типа улиц: с быстрым транспортом, медленным транспортом и пешеходным трафиком. Все они будут объединены в единую сеть.

    В основном все здания в городе будут изготовлены из дерева. Это будет сделано для того, чтобы уменьшить углеродный след, а также чтоб использовать традиционные японские строительные техники. Водородные топливные ячейки выступят источником питания в городе. Они будут дополнены солнечными панелями на крышах построек.

    Весь город наполнят зоны с природной растительностью и гидропоникой. В жилых домах установят робоассистентов и датчиками, которые будут проверять здоровье жильцов, их потребности и ежедневную жизнь.

    Ездить по главным улицам «умного» города будет разрешено автомобилям только с нулевыми выбросами. Toyota будет использовать собственные капсулы e-Palette в качестве общественного транспорта и для перевозки грузов. Для отдыха в городе будут созданы центральный и районные парки.

    Проект вместит до двух тысяч человек на территории общей площадью 175 акров.